حل رئيس نادي المريخ السابق السيد أيمن أبو جيبين ضيفاً على الصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه “الزلزال” الذي يعرض خلال شهر رمضان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نفى أب جيبين خلال حديثه الأحاديث التي تتحدث عن دعم قائد الدعم السريع “حميدتي” للمريخ.
رئيس المريخ السابق أقسم على المصحف ومؤكداً أن ما صرفه حميدتي على المريخ في عهده كان معلناً وكان عبارة عن نجيل وكراسي فقط.
كما أكد أب جيبين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن كل الصرف المتبقي على نادي تحمله لوحده ودفعه من جيبه الخاص.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رئيس نادي المريخ السابق أب جيبين يقسم على المصحف: ما صرفه حميدتي على المريخ كان معلناً وعبارة عن (…) والباقي كله صرفته على النادي من جيبي الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.