تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات حسناوات يقتحمن حفل “طمبور” في إحدى المناسبات الخاصة. الحسناوات اللاتي ظهرن بأزياء مثيرة للجدل قدم فواصل من الرقص مع “الكورس” الخاص بالفنان والرجال الحاضرين الحفل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع مشيداً بالرقصات الأنيقة التي قدمنها الحسناوات مع تعليقات ساخرة: (شوايقة والبلد رايقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناوات فائقات الجمال يقتحمن حفل “طمبور” ويقدمن فواصل من الرقص المثير مع “الكورس” والجمهور يعلق: (شوايقة والبلد رايقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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