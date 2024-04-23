«كنتي سبب في طلاق ناس كتير».. مواجهة نارية بين مصطفى أبو سريع وياسمين عز

حل الممثل مصطفى أبوسريع، أمس الأحد، ضيفًا على برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر قناة «Mbc مصر».
ووجه «أبوسريع» حديثه للإعلامية ياسمين عز، قائلا:«يعني أي فرعون صغير وكبير، عايزة أي مننا يا ياسمين، ماله الفرعون الكبير والصغير، الكلام ده في الجنة».
وأضاف: «اللي انتي بتقوليه ده وهم، أوعي تقولي الكلام ده، خليكي واقعية في الكلام وعيشي الواقع، كنتي سبب في طلاق ناس كتير يا ياسمين، مينفعش ياحبيبتي».
وكشفت ياسمين عز عن مضمون برنامجها «كلام الناس» في موسمه الجديد قائلة: «وحشتيني يا مدام، وانتي كمان يا آنسة وحشتيني، وخناقتك مع أخوكي الصغنن، لكن في الموسم ده مش هتكلم عن الستات ولا الرجالة، أن هتكلم الموسم ده عن الحوامل».
وأضافت: «وإزاى أنا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية على الأرض، إزاى الحامل مدتهاش حقها، هذه الحامل اللي بتأكل لـ أتنين يا عيني، أم النطفة، وإزاى مأخدتش نصيبها من البرنامج ده، وهي قاعدة مكتومة كتمة الكحك، حقك علينا يا أم العيال».
المصري اليوم
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