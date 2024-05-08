سخرت الناشطة السودانية والمحامية المعروفة والقيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير حنان حسن, من شباب سودانيين قاموا بتصويرها بأحد شوارع وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت حنان حسن, في مقطع فيديو وهي تتحدث عن بعض المواقف التي قابلتها خلال جولة لها بجوار تمثال محمد فريد بحي عابدين وسط القاهرة.
https://www.facebook.com/reel/840782491213224
وقالت الناشطة المعروفة أن الشباب قاموا بتصويرها “فيديو” من الخلف, وعندما انتهبت طلبت منهم أن يصوروني من الأمام عشان يحسوا بالانجاز.
وتابعت القيادية بالحرية والتغيير: وبعد مروري بشارع عبد الخالق ثروت, وجدت نفس الأولاد السودانيين وقاموا بالتصوير أيضاً وهم يتحدثون (دي حنان أم نخره).
وختمت حديثها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين مؤكدة أنه كان باستطاعتها فتح بلاغات فيهم وترحيلهم إلى السودان لكن احست بأنهم (مساكين) ويبحثون عن “اللايكات” عبى مواقع التواصل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القيادية في الحرية والتغيير حنان حسن: (حصلت لي حاجات سمحة..أولاد قابلوني في أحد شوارع القاهرة وصوروني من وراء.. وانا قلت ليهم تعالوا صوروني من قدام عشان تحسوا بالانجاز) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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