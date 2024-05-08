وضع شاعر وناشط سوداني شاب نفسه أمام سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره صورة عبر حسابه على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشاعر الشاب بوضع نفسه في لقطة “سيلفي” مع المذيعة الشهيرة ريان الظاهر. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته الصورة “المركبة” أطلق سخرية واسعة على الشاعر الشاب بسبب تركيبه للصورة بطريقة قالوا عنها (أولاد ابراهيم للفوتشوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. شاعر سوداني شاب يضع نفسه في “سيلفي” مع المذيعة الحسناء ريان الظاهر باستخدام “الفوتشوب” ويعرض نفسه لسخرية الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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