أطلت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة مها جعفر على متابعيها عبر برنامج “بودكاست ونص” الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت مها جعفر, خلال “البودكاست” مع إحدى صديقاتها المصريات. الناشطة السودانية تحدث في بداية حديثها باللهجة المصرية, قبل أن تعود للهجتها السودانية قائلة: (الخلاني اتكلم مصري شنو). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردت عليها صديقتها المصرية بطريقة أدهشتها وأدهشت المتابعين حينما تحدث اللهجة السودانية بطلاقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية مها جعفر تتحدث باللهجة المصرية وصديقتها المصرية ترد عليها بعبارات ولهجة سودانية خالصة وتدهش المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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