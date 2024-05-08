عادت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد نشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, وهي تصور المقطع مع زوجها الشاب من مقر إقامتها بالقاهرة. https://www.facebook.com/reel/3754944888054126 وظهر زوج الفنانة خلال الفيديو المتداول وهو يرقص ويتفاعل خلفها على أنغام إحدى أغنياتها الجديدة. وكان زواج الفنانة مروة الدولية قد اكتسح “الترند” وحظي باهتمام غير مسبوق من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع وهي تتفاعل مع زوجها الذي ظهر وهو يرقص ويستعرض خلفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.