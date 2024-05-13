تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية مع زوجها الذي اختلف المتابعون في هويته وأطلقوا عليه اسم “الخواجة”. الفتاة السودانية ظهرت سعيدة مع زوجها الذي داعبها بيده في لقطات رومانسية خطفت الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد وصفت الفتاة زواجها من “الخواجة” بأنه بالصدفة الجميلة وقالت: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها “الخواجة” وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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