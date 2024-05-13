عاد التيكتوبر السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم تطبيق “تيك توك” في بث مباشر خلال لعبه جولة على التطبيق الشهير مع فتاة فلسطينية الجنسية. وطلب أبو أحمد, والذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, من الفتاة الفلسطينية الزواج منها مؤكداً لها أنه ظل يمني نفسه الزواج من فتاة فلسطينية الجنسية. وزفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين للفيديو, فقد سخر الكثيرون من التيكتوبر المعروف وأطلقوا عليه اسم دنجوان نساء العرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني أبو أحمد يطلب الزواج من حسناء فلسطينية قابلها في “لايف”: (من زمان نفسي أعرس فلسطينية) والجمهور يطلق عليها لقب دنجوان نساء العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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