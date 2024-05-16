آخر كلام عن تأسيس الحركة الشعبية ونقفل: طبعاً اللشاوس ديل ما عندهم ذكرى تأسيس او يوم عشان يحتفلوا بيهو زي حركات التحرر ، ولادة التابا واليابا. وفي ظل فقر خطابهم وأدبياتهم السياسية وقدرما حاولوا يتصلبتوا ليهم في اي مشروع عشان يعطيهم مشروعية للبعملوا فيهو ده وما لفق معهم. وطبعا هم أسسوهم كمليشيات حكومة عشان يكونوا دعم لدولة (٥٦)، لذلك سموهم الدعم السريع، وحتى الان دعم للدولة البفككوا فيها، وما قدروا حتى يغيروا اسمهم ويتخلصوا من ارث الماضي. والان عشان تتطابق وتتسق افعالهم مع خطابهم ويكون مفهوم ومبرر افعالهم ما عندهم طريقة إلا يرجعوا كمليشيات للحكومة ويكون الشعب كله متمرد على الحكومة، كدا الصورة والمهمة ح تستعدل ليهم، هم في ربكة شديدة الان وما قادرين يفهموا انهم هم المتمردون . طبعا الناس المستغربة في اللي بيعملوا فيه ده في قرى الجزيرة المسالمة اللي مافيها بندقية، الجماعة ديل طبعا ده طبعهم شكلت عقولهم كمليشيات حكومية واي زول غيرهم بعاملوه واهله وقريته وممتلكاته تعامل حركة تمرد، وده اسلوبهم كدا منذ التأسيس. ما تستغربوا. مبارك أردول

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