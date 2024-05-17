مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (٢) مركبة مسروقة

أشاد اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور بنافذتي المتمة والقضارف لترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب لضبطهما وايقافهما إجراءات عدد ( ٢) مركبة مسروقة كانتا بصدد عمل إجراءات الترخيص عبر النافذة. و أشاد د. سراج بأداء جميع العاملين بالنافذة لحرصهم وإتقانهم لعملهم المروري وحسهم الأمني العالي ، مشيراً إلى أن إدارات ونوافذ المرور تعمل وفق خطط وبرامج تُسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات المرورية للمواطنين وحفظ حقوقهم فيما يختص بالمركبات التي تمت سرقتها ، مؤكداً أن قوات المرور المنتشرة بالولايات قادرة على أداء مهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن.

يذكر أن المركبات التى تم ضبطها تحمل رقم لوحة (خ٤/ ٣٣١٨٦) بمحلية المتمة وأخرى تحمل لوحة رقم (ن٨/ ٧٣٤١) تم الاشتباه بها لعدم وجود شهادة بحث المركبة لدى السائق بقطاع المرور السريع ولاية القضارف وأن المركبة مدون في مواجهتها بلاغ تحت الماده (١٨٠) بمدينة عطبرة تم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفين ، فيما ناشد مدير الإدارة العامة للمرور جميع المواطنين الذين فقدوا مركباتهم بضرورة فتح البلاغ الالكتروني عبر تطبيق منصة البلاغ الالكتروني.

المكتب الصحفي لشرطة السودان