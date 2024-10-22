شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة بعد ظهورها وهي تجلس على حفرة دخان وتعطر نفسها بــ”الخمرة” ومتابعون: (قلة أدب وتفاهات جديدة)

- 1/2
أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل المختلفة.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة, وهي جالسة على حفرة “دخان” وتتعطر بطريقة مثيرة.
ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد تسبب المقطع في ثورة غضب داخل الصفحات التي قامت بنشره, حيث أكد عدد من الرواد أن “الدخان”, حتى المرأة تفعله لزوجها بخجل دون علم أحد, فكيف لفتاة أن تقوم به أمام أعين الآلاف من المتابعين.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته, صب جام غضبه على الفتاة, حيث كتب أحدهم: (قلة أدب وتفاهات جديدة).
وتشير محررة موقع النيلين, إلى أن “الدخان”, يعتبر عادة سودانية قديمة تقوم به المرأة كنوع من التجميل لزوجها.
