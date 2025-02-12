شاهد بالفيديو.. نساء سودانيات يتفاجأن بزوج صديقتهن جالس في “حفرة” الدخان بدلاً عنها

سردت سيدة سودانية قصة حقيقية حدثت بالعاصمة الخرطوم, قبل الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل من العام 2023.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت السيدة القصة في بث مباشر للناشطة المعروفة كوثر عبد الله, على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت في قصتها التي أثارت سخرية وضحكات المتابعين, أن رجل صديقتهن التي تسكن معهن في نفس الحي, كان يعاني من آلام الرطوبة في أرجلها.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الرجل حار به الدليل بعد أن زار أكثر من طبيب بحثاً عن العلاج وفي كل مرة يجرب علاج دون جدوى.

وأكدت في حديثها أن إمرأة مسنة قابلته أثناء انتظاره بعيادة أحد الأطباء, ونصحته بالعلاج عبر “الدخان”, مؤكدة له أنه علاج مضمون وفعال وعن تجربة.

وواصلت, بالفعل ذهب الرجل بنصيحة المرأة وأخبر زوجته بالقصة وبدورها أعدت له (حفرة الدخان), وجلس عليها بعد تأمين المنزل وإغلاق الباب خوفاً من الزوار.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تلقى الرجل مفاجأة غير سارة بزيارة نساء الحي لزوجته ليتفاجأن به وهو جالس على حفرة الدخان, حيث توقعن أن تكون زوجته بدلاً عنه الأمر الذي أصابهن بالسخرية وأصاب الرجل بالصدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)