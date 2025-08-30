- 1/2
- 2/2
عقد المجلس الأعلى للسلم المجتمعي برئاسة الأستاذ النور الشيخ اجتماعاً مشتركاً مع وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل حكومة ولاية غرب كردفان المهندس خالد جبر الله خمسين، ومدير المركز القومي للتدريب والنظم الإدارية الأستاذ أبو عبيدة حسب الرسول، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأستاذة عالية حسن أبونا.
وبحث الاجتماع سبل رعاية المجلس لعدد من البرامج التدريبية المخصصة لولاية غرب كردفان، والتي ينفذها المركز القومي للتدريب داخل وخارج البلاد.
وقدم رئيس المجلس تنويرا حول أهداف المجلس ودوره المرتقب في ترسيخ السلم المجتمعي، فيما استعرض الأستاذ أبو عبيدة حسب الرسول البرامج التدريبية الموجهة للتنفيذيين، والإدارات الأهلية، والشباب، والإعلاميين خلال فترة الحرب وما بعدها، وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة الإعمار.
وأشاد أبو عبيدة بجهود حكومة غرب كردفان في إنزال هذه البرامج إلى أرض الواقع، منوهًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز بتوجيه من والي الولاية اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد.
من جانبه، تقدم المهندس خالد جبر الله خمسين بالشكر لرئيس المجلس الأعلى للسلم المجتمعي ولمدير المركز القومي للتدريب على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه البرامج.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى للسلم المجتمعي يناقش رعاية برامج تدريبية لغرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.