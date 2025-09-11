تمكن الجيش السوداني, اليوم الخميس, من تحرير مدينة “بارا”, ونجح في ضمها لبقية المدن التي قام بتطيرها من مليشيا الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت القوات المسلحة بنشر بيان أعلنت فيه دخول قواتها المدينة التي تقع بولاية شمال كردفان وتحريرها من الأوباش. ووفقاً لمقاطع فيديو متداولة فقد خرج سكان المدينة العريقة في مسيرات فرح احتفالاً بدخول الجيش للمدينة بعد تطيرها وأحتفلوا مع جنود الجيش لحظة طوافهم على شوارع بارا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالفيديو.. الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة “بارا” والأهالي يخرجون في مسيرات فرح ويحتفلون مع الجنود وسط تكبيرات الرجال و”زغاريد” النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.