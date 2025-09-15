السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

استعاد السودان عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور معتصم جعفر سر الختم الذي استرد المقعد، في الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 بالتزكية عن منطقة أفريقيا.

َوتلقّى رئيس الاتحاد السوداني الدكتور معتصم جعفر، التهاني والتبريكات من الاتحادات الأعضاء الذين أثنوا على الاتحاد السوداني وما قام به تجاه كرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية رغم الحرب المشتعلة في السودان، وقالوا إن الاتحاد السودانى نجح وفي ظروف قاسية أن يُحافظ على تواجده الإقليمي والقاري والعالمي .

من جهته، اعتبر معتصم جعفر فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم فوزاً لكل الكفاءات والكوادر السودانية، وأنه جاء في وقته تماماً ليؤكد بأن السودانيين رغم ظروف الحرب والحصار متواجدون ولهم كلمتهم ويجدون الاحترام والتقدير ويُحظون بثقة الناخبين والاتحادات الوطنية .

وأهدى معتصم جعفر، فوزه للشعب السوداني والرياضيين وأسرة كرة القدم السودانية وزملائه في مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وللرئيس القائد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة .

سونا