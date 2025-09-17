مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية

وصف رئيس حزب الأمة وتحالف التراضي الوطني، مبارك الفاضل المهدي، البيان الصادر عن الخارجية السودانية رداً على بيان الدول الرباعية، بـ”التناقض والارتباك”.

واعتبر الفاضل في تغريدة على منصة “إكس” البيان بأنه يعبر عن حركة الإخوان المسلمين التي قال إنها تسيطر على سلطة الأمر الواقع في بورتسودان وتسعى للحفاظ على سلطتها من خلال استمرار هذه الحرب العبثية.

وأضاف : على قيادة الجيش السوداني قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية.

