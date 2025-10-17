حاكم اقليم النيل الازرق يتفقد رئاسة الخلية الامنية بالاقليم

تفقد الفريـق أحمـد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه قادة الأجهزة النظامية وعدد من أعضاء لجنة الأمن والأمين العام للحكومة، الخميس، رئاسة الخلية الأمنية بالإقليم وكان في إستقبالهم المقدم متوكل محمد عبدالرحمن رئيس الخلية .

حيث وقف الحاكم والوفد المرافق له على الانجازات التي حققتها الخلية الأمنية والتحديات التي تواجه العمل والجهود الجارية لتعزيز الأمن والإستقرار لدعم معركة الكرامة بالإقليم .

واكد المقدم متوكل محمد عبدالرحمن رئيس الخلية الأمنية بالإقليم أن زيارة الحاكم والوفد المرافق له تمثل دفعة مقدرة لمسيرة العمل بالخلية الأمنية تحقيقاً للأهداف والغايات المنشودة، مبينا أن الخلية الأمنية تعمل وفقاً للقانون الجنائي تعزيزاً للأمن ومحاربة الشائعات وملاحقة العناصر التي تثير الفتنة وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية والإستخبارات العسكرية والجيش الشعبي بالإقليم ,

وأعلن متوكل يقظة الخلية الأمنية لدحر الأعداء والعملاء والمأجورين والمتربصين بأمن الإقليم والوطن عامة .

واوضح العقيد الركن الحسين البدري حسن رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الرابعة مشاة أن الزيارة تتضمن الوقوف على الأوضاع الأمنية وسير العمل بأقسام الخلية الأمنية بالإقليم، مشيرا الى أن الحاكم أشاد بدور الخلية ومستوى التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين مكونات الخلية المتمثلة في الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات والشرطة والجيش الشعبي والنيابة العامة .

وتناول البدري الانجازات التي تحققت من خلال توقيف العناصر المعادية للإستقرار وتقديمهم للعدالة في مقدمتهم الخلايا النائمة للدعم السريع والمتعاونين والنشطاء من مثيري النزاعات القبلية .

من جانبه ابان حاكم الأقليم أن الزيارة تهدف لتفقد الأداء الإداري برئاسة الخلية الأمنية بالإقليم خاصة وان الخلية الأمنية حققت جملة من الانجازات المقدرة في محاصرة العناصر المعادية للإستقرار بالإقليم والجهود متواصلة لايجاد المعالجات لكافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل بالخلية الأمنية إستجابةً لمتطلبات المرحلة في مقدمتها توحيد الجبهة الداخلية ودعم الأجهزة النظامية بما يمكنها من دعم الإستقرار بالإقليم .

وأشاد الحاكم بالدور المتعاظم للأجهزة النظامية ودعمها للخلية الأمنية مع إلتزام حكومة الإقليم بتوفير الدعم اللازم لتفعيل دور الخلية الأمنية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة وجدد حرص حكومة الإقليم على دعم الأجهزة النظامية تمكيناً لها من القيام بواجباتها في ظل التحديات الأمنية الماثلة .

هذا وقد خاطب الحاكم اللقاء الذي ضم منسوبي الأجهزة النظامية والجيش الشعبي المنضوين تحت لواء الخلية الأمنية بالإقليم.

