- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة لعروس الموسم الصحفية المعروفة لينا يعقوب, ظهرت فيها وسط صديقاتها بالوسط الإعلامي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة المتداولة لمديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, تم التقاطتها من قبل صديقاتها.
ويعتبر هذا الظهور هي الأول للصحفية لينا يعقوب, على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خطوبتها من المذيع اللامع أحمد العربي.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الصورة تم التقاطها من حفل عقد القران, الذي أقيم أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة, في حضور عدد كبير من الإعلاميين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. شاهد أول ظهور لعروس الموسم الصحفية “لينا يعقوب” في حفل عقد قرانها من العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.