هنا الزاهد: أحسب خطواتي في شغلي

هنا الزاهد اكدت الفنانة هنا الزاهد ان اصعب شخصية جسدتها في التلفزيون هي شخصية «السيكو» في مسلسل «إقامة جبرية». واضافت خلال استضافتها في برنامج «الحكاية»: «دي كانت شخصية معقدة جدا، وعلشان أتقنها رحت لطبيب نفسي مرة واحدة في حياتي، كنت عايزة أفهم الحالة دي كويس وأعيشها صح». وأردفت: «لازم أحسب خطواتي في شغلي وحياتي الشخصية، وحقيقي اختلفت عن زمان، بقيت أحسبها أكتر وحاسة إني عقلت شوية في العامين الأخيرين». وأضافت أنها تعلمت الكثير من تجاربها السابقة. الأنباء الكويتية

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

