بنك الخرطوم: استوفينا جميع المطلوبات لافتتاح فرع للبنك في مصر

قالت المديرة التنفيذية لبنك الخرطوم لمياء ساتي، إنّ البنك استوفى كافة المطلوبات لافتتاح فرع للبنك في مصر. ونوهت إلى أن البنك دفع برأسمال يبلغ 150 مليون دولار، فضلًا عن خارطة الاستثمارات للبنك.

ودعت ساتي خلال أعمال ورشة التكامل المصرفي بين السودان ومصر اليوم بالقاهرة، الأطراف المصرفية في البلدين لمعالجة مشكلة إدارة التعاملات التجارية بين السودان ومصر خارج الجهاز المصرفي، ونبهت إلى أن جميع تلك المعاملات تتم الآن خارج الجهاز المصرفي.

يُذكر أنه لا يوجد أي أفرع لبنوك سودانية والبالغ عددها “38” بنكاً، في مصر. في المقابل، افتتح البنك الأهلي المصري فرعاً له بالعاصمة الخرطوم.

السوداني