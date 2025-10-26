نستودع الله الفاشر وأهلها .. نستودعه الرجال الشجعان الذين قاتلوا ببسالة وشرف .. قاتلوا بشجاعة غير منظورة في تاريخ الحروب الحديث .. ستبقي بطولاتهم زاداً في مسيرة طريقٍ طويل نحو تطهير السودان من دنس ورجس القتلة والمجرمين في مليشيات وعصابات التمرد من شايعها وولاها .. ■ تقبل الله الشهداء .. وشفي الجرحي وفكّ أسر المأسورين .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

