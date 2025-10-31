هذه أقوى كلمة لمسؤول سوداني في وجه العاصفة.
■ شكرًا عميقًا من القلب لابن السودان البار السفير الحارث، والذي وضع اليوم النقاط على الحروف وتحدث بشجاعة وجسارة ووضوح تتطلبه هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا.
■ ليس أمام أهل السودان غير التكاتف والتعاضد والتناصر لمواجهة مشروع تفكيك الدولة السودانية.
■ هذه مرحلة يحتاج فيها السودان إلى أمثال السفير الحارث، والذي أشار إلى الملك العريان وسمى العدو بما يستحقه من عبارات الشجب والشتم والإدانة.
■ محاصرة الإمارات وكلاب صيدها لن تتم إلا بهذه الكلمات الواضحة والمباشرة.
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
