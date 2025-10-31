العدس.. غذاء صحي متكامل

رغم أن العدس يُصنَّف ضمن البقوليات النشوية، فإن ما يميّزه هو توازنه بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتي، فكل 100 غرام من العدس المطبوخ تحتوي على 18 غراماً من الكربوهيدرات المعقدة، و9 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، إضافة إلى الحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك، ما يجعله خياراً مثالياً للرياضيين، والنباتيين، ومرضى السكري، إذ يمنح طاقة تدوم، من دون رفع سريع في مستويات السكر بالدم، كما يساعد في بناء العضلات والوقاية من فقر الدم، كما يعد بروتيناً نباتياً متكاملاً، خاصة عند تناوله مع الحبوب مثل الأرز أو البرغل، ما يُوفّر جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

العدس من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وليس زيادته.

ويُعد العدس البني الأكثر شيوعاً واستخداماً، لما يقدّمه من توازن مثالي بين الألياف والبروتين والحديد، ما يجعله خياراً صحياً لمرضى القلب والراغبين في الشبع لفترة أطول، أما العدس الأحمر، الذي غالباً ما يُباع مقشوراً فهو الأسرع في الطهي والأسهل في الهضم، ما يجعله مثالياً للأطفال وكبار السن، أو لمن يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، رغم أن محتواه من الألياف أقل من العدس البني. ويتميز العدس الأخضر بقدرته على الاحتفاظ بشكله بعد الطهي، وهو غني بالألياف، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مناسباً لمرضى السكري. في المقابل، يُعرف العدس الأسود بلونه الداكن وقوامه المتماسك، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تشبه تلك الموجودة في التوت الأسود، ما يضعه في قائمة الأغذية الداعمة لمناعة الجسم.ويبرز أيضاً العدس الأصفر في وصفات المطبخ الهندي، وهو شبيه بالأحمر من حيث القوام والهضم السريع، لكنه أقل شهرة خارج آسيا.

5 فوائد

1. يعزز صحة الأمعاء والمناعة.

2. يحمي القلب: غني بالفولات (فيتامين B9) الذي يخفض الهوموسيستين، المرتبط بمخاطر الجلطات وتصلب الشرايين.

3. يحتوي على الحديد، الزنك، المغنيسيوم، الفوسفور، والبروتين النباتي، ما يجعله بديلاً جيداً للحوم.

4. يرفع الطاقة ويقاوم التعب.5. يعالج فقر الدم بفعالية.

صحيفة الخليج