السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة

قدمت النيابة العامة بالكلاكلة، الخميس، المتهم (أ ح د ) للمحاكمة تحت المواد26 /51 / 50 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة باثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتعود الوقائع في ان المتهم عمل على مساعدة القوات المتمردة في حربها التي شنتها على الدولة تم سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وسماع قضية الدفاع. واصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 سنة في مواجهته صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولي وكيل النيابة عبد الله بابكر عبدالله تمثيل الاتهام امام المحكمة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

