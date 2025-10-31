فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتمويل حفل الزواج (فيديو)

في خطوة لافتة، ابتكر رائد الأعمال الفرنسي داغوبير رينوف من مدينة ليل وسيلة فريدة لتمويل زفافه، إذ حوّل بدلته الرسمية إلى لوحة إعلانية تغطيها شعارات الشركات الناشئة.

فقد باع رينوف 26 مساحة دعائية لشركات تقنية ناشئة، دفعت كل منها مقابل طباعة شعارها مباشرة على بدلته، ما مكّنه من تغطية نفقات الحفل بالكامل.

وأقيم الزفاف في 25 أكتوبر، حيث ارتدى العريس بدلة غير مألوفة تزيّنت بإعلانات لأكثر من 20 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وخدمات SaaS، من بينها شركته الخاصة CompAi.

من فكرة طريفة إلى حملة واقعية

بدأت الفكرة في يوليو الماضي عندما أعلن رينوف على منصة «إكس» عن خطته لبيع مساحات إعلانية على بدلته كوسيلة لتمويل الزفاف. وسرعان ما لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً، ما دفعه إلى التعاون مع خياط لتصميم البدلة وتطريز الشعارات.

وخلال أسابيع قليلة، تم بيع جميع المساحات الإعلانية تقريباً، لتتحول الفكرة إلى حملة تسويقية ناجحة بامتياز.

إشادة واسعة على الإنترنت

لاقى المشروع تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد كثيرون بإبداع رينوف وروح الدعابة التي اتسمت بها فكرته.

وكتب أحد المستخدمين: أحببت هذا! تعاون الشركات الناشئة حتى في الزفاف، طريقة رائعة للاحتفال بالمجتمع.

بينما علّق آخر مازحاً: جائزة أنجح حملة تسويقية لهذا العام تذهب إليك.

ورغم إشادة الكثيرين، تساءل آخرون عمّا إذا كان تحويل حدث شخصي مثل الزفاف إلى فرصة ترويجية خطوة جريئة أم تجارية أكثر من اللازم.



بين الحياة الشخصية وريادة الأعمال

أكد داغوبير رينوف أن الهدف من الفكرة لم يكن فقط جمع المال، بل جعل المناسبة تجربة تفاعلية وممتعة لمجتمع الشركات الناشئة.

وقال عبر حسابه الرسمي: شكراً جزيلاً لـ26 شركة ساعدتنا في دفع تكاليف زفافنا، لقد كان يوماً جميلاً.

صحيفة الخليج