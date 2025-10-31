مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية

تلقى مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني ورئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الإنسانية، الفريق الركن الصادق إسماعيل، اتصالا هاتفيا من وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند. أوضح خلاله تطورات الأوضاع فى السودان والوضع الإنساني الراهن.

وأطلع الفريق الصادق، خلال الاتصال الهاتفي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، على الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين مؤكدا تعاون الحكومة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وشعبا على مواقفها الثابتة ودعمها الإنساني المتواصل للشعب السوداني، مثمّناً الجهود التى تبذلها دولة قطر في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان.