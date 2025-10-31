- 1/2
- 2/2
تلقى مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني ورئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الإنسانية، الفريق الركن الصادق إسماعيل، اتصالا هاتفيا من وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند. أوضح خلاله تطورات الأوضاع فى السودان والوضع الإنساني الراهن.
وأطلع الفريق الصادق، خلال الاتصال الهاتفي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، على الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين مؤكدا تعاون الحكومة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وشعبا على مواقفها الثابتة ودعمها الإنساني المتواصل للشعب السوداني، مثمّناً الجهود التى تبذلها دولة قطر في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان.
من جانبها أكدت الوزيرة القطرية على ضرورة الحفاظ على سلامة المدنيين وضمان توفير الخدمات والمساعدات الأساسية للمتضررين في المناطق المتأثرة بالحرب. مؤكدة حرص دولة قطر على متابعة الأوضاع الإنسانية في السودان، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.