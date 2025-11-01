شكراً لوالي ولاية البحر الأحمر

■ الشكر لمدير شرطة ولاية البحر الأحمر .. وتقدير لمدير نادي الشرطة ببورتسودان ..

■ تمت استجابة فورية لندائنا قبل قليل .. تم ايقاف الحفل .. لن تشهد المدينة حفلات مشابهة في الأماكن العامة في مقبل الأيام ..

■ شكراً بورتسودان وأهلها .. وشكر وتهنئة من القلب لابن بورتسودان العريس هيثم والذي قال إنه ألغي حِنة مناسبة عرسه لأن جرح الفاشر ( مسّخ) كل الأفراح ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد