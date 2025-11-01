الداخلية القطرية: ضبط المتورطين في فيديو الاعتداء بألفاظ خادشة للحياء وإحالتهم للجهات المختصة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تُظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على آخر، متضمنة عبارات خادشة للحياء وتعليقات تتنافى مع القيم والعادات.

وأوضحت الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة اكس، أن تمكنت الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ممثلةً في إدارة الأمن الوقائي، تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في الواقعة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون والقيم المجتمعية، بما يحفظ الأمن والنظام العام.

الشرق القطرية