انخفاض بالمليارات في حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج

انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصائية موقع “معلومات مباشر” نقلاً عن بيانات مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إنفاق القطريين على السفر خارج الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 21.36 مليار ريال (5.92 مليار دولار)، مقابل 25.61 مليار ريال (7.10 مليار دولار) في النصف الأول من 2024.

وتوزع الإنفاق بين 11.66 مليار ريال في الربع الأول و9.70 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

الشرق القطرية