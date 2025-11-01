مسيرات هادرة بأم درمان تنديدًا بمجازر المليشيا الإرهابية بحق المدنيين بالفاشر

خرجت مساجد محلية أم درمان في مسيرات جماهيرية هادرة عقب صلاة الجمعة تنديدًا بالمجازر التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ودعماً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها. وادت الجماهير قبل تسيير المسيرات صلاة الغائب على شهداء الفاشر، وأكد دعمهم وقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر ودحر التمرد، مطالبين بالقصاص لشهداء الفاشر وشهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين. وأكد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ ياسر عمر هاشم، إن القوات المسلحة ماضية فى تحقيق الانتصارات، ودحر التمرد بالاسناد والاصطفاف الشعبي الكبير، تحقيقاً لشعار جيش واحد شعب واحد، ودعا للاستنفار والاستعداد للقتال دفاعاً عن الوطن والأرض والعرض، مشيراً ان البلاد تتعرض لمؤامرة خارجية كبري يجب التصدي لها. ودعا الشيخ الدكتور عبدالباسط دليل، مدير الشؤون الدينية بالمحلية، إلى توحيد الصف وجمع الكلمة والوقوف خلف القوات المسلحة والقوات المساندة والمقاومة الشعبية والمستنفرين حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن من دنس الجنجويد ومرتزقتهم. سونا

