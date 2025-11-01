لجنة عودة المواطنين لولاية الخرطوم تقف على تقرير لجنة الطرق ويوجه بخطة عاجلة لتأهيل الطرق بالولاية

وقفت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم .

وقفت على تقرير أداء لجنة الطرق ووجه الإجتماع اللجنة بوضع برنامج عاجل لصيانة الطرق المحددة في الخطة.

وكان رذيس لجنة الطرق انه تم الفراغ من تشييد عدد من الكباري في طريق الجيلي -بحري كما إكتمل العمل في تأهيل جسر ود البشير بأمبدة وكبري الكبجاب وكبري الشنقيطي كما بدأ العمل في تأهيل جسر النيل الأبيض الحديدي وجسر كوبر وجسر السوق المركزي وتم تسليم جسر النيل الأزرق لمقاول.

وفي مجال الطرق يجري العمل في عدد من الطرق بالعمل المباشر وهناك طرق ستقوم شركة الموانئ الهندسية وهناك خطة متكاملة لصيانة 18 طريق.

هذا وكان الإجتماع قد استهل أعماله بالاستماع للتقارير الميدانية للطواف الميداني على محطات توزيع الكهرباء والمحطات التحويلية والمناطق التي دخلها التيار الكهربائي والاحتياجات المطلوبة لاستكمال بقية العمل في مكونات الكهرباء .

سونا