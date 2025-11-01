- 1/2
- 2/2
كشف الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل مشاركته في مشروع المتحف المصري الكبير، حيث سيكون من المشاركين بالأداء الصوتي بتجربة الواقع المدمج الجديدة للزوار.
وكتب أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «شرفت أن أكون جزءا من مشروع المتحف المصري الكبير، شاركت بصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخلي الزوار يعيشوا التاريخ بشكل عمرهم ما شافوه قبل كده».
وأضاف: «المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض آثار، ده حكاية بلد عمرها آلاف السنين، وبيحكيها كل حجر وكل تمثال، فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية دي للعالم تحيا مصر».
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي: فخور بمشاركتي في تجربة الواقع المدمج بالمتحف المصري الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.