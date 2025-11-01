أحمد حلمي: فخور بمشاركتي في تجربة الواقع المدمج بالمتحف المصري الكبير

كشف الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل مشاركته في مشروع المتحف المصري الكبير، حيث سيكون من المشاركين بالأداء الصوتي بتجربة الواقع المدمج الجديدة للزوار.

وكتب أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «شرفت أن أكون جزءا من مشروع المتحف المصري الكبير، شاركت بصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخلي الزوار يعيشوا التاريخ بشكل عمرهم ما شافوه قبل كده».

وأضاف: «المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض آثار، ده حكاية بلد عمرها آلاف السنين، وبيحكيها كل حجر وكل تمثال، فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية دي للعالم تحيا مصر».

المصري اليوم