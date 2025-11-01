إيقاف وكيل وزارة الخارجية بسبب طرد موظفين من برنامج الغذاء العالمي

السلطات المختصة أوقفت وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، عن العمل، وذلك على خلفية طرد مدير مكتب البرنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا ومديرة قسم العمليات سمانثا كاتراج.

وبحسب المعلومات، فإن قرار إبعاد الموظفين تم اتخاذه دون إخطار رئيس مجلس الوزراء به.

والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية، الموظفين وأبلغتهما بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما ومنحتهما مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الوزارة، أنّ القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين الدولية المعمول بها، واحترام السيادة الوطنية.

ولم توضح الخارجية السودانية، ملابسات إبعاد الموظفين، لكنها أكدت أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

ويواجه نحو مليون مواطن سوداني انعدام الأمن الغذائي، بسبب تداعيات الحرب المُستمرّة منذ منتصف أبريل من العام 2023، وأعلنت الأمم المتحدة فشلها في توفير نحو 4 مليارات دولار لمواجهة تلك التداعيات.

