خطب الجمعة بولاية سنار تدعو لنصرة الفاشر وتحث الشباب على الاستنفار

شهدت مساجد ولاية سنار اليوم توحيداً لخطبة الجمعة، حيث دعت جموع المصلين إلى نصرة مدينة الفاشر والوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة في معركتها لحماية الوطن.

​حيث ركزت الخطب على الدعوة للقتال والاستنفار العام وحث الشباب على الاستنفار دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة الوطنية .

واستشهد الخطباء بآيات وأحاديث تحث على التضحية والفداء في سبيل الله والدفاع عن حرمات المسلمين وأوطانهم، مؤكدين أن التخاذل عن نصرة الفاشر هو تفريط في واجب ديني ووطني.

كما تضمنت الخطب دعوات صادقة للقوات المسلحة بالنصر على المليشيا المتمردة.

وركزت خطب الجمعة اليوم على تماسك المجتمع داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات وأن الأمن مسؤولية جماعية.