- 1/2
- 2/2
شهدت مساجد ولاية سنار اليوم توحيداً لخطبة الجمعة، حيث دعت جموع المصلين إلى نصرة مدينة الفاشر والوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة في معركتها لحماية الوطن.
حيث ركزت الخطب على الدعوة للقتال والاستنفار العام وحث الشباب على الاستنفار دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة الوطنية .
واستشهد الخطباء بآيات وأحاديث تحث على التضحية والفداء في سبيل الله والدفاع عن حرمات المسلمين وأوطانهم، مؤكدين أن التخاذل عن نصرة الفاشر هو تفريط في واجب ديني ووطني.
كما تضمنت الخطب دعوات صادقة للقوات المسلحة بالنصر على المليشيا المتمردة.
وركزت خطب الجمعة اليوم على تماسك المجتمع داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات وأن الأمن مسؤولية جماعية.
وكان ديوان الأوقاف الإسلامية بولاية سنار قد وجه يوم أمس الخميس برسالة صادرة من مدير الديوان الدكتور نور الدائم المهدي الصديق السماني إلى كافة مساجد وخطباء الجمعة في جميع أنحاء الولاية، طالبتهم بتوحيد خطبة اليوم لمناصرة قضية الفاشر والدعاء بالنصر والتمكين للقوات المسلحة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر خطب الجمعة بولاية سنار تدعو لنصرة الفاشر وتحث الشباب على الاستنفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.