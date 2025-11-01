سفير روسيا يلتقي وزير الثقافة والإعلام والسياحة ويعزي السودان في ضحايا الميليشيا ببارا والفاشر

التقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، اليوم بمكتبه بسفير روسيا لدى السودان، أندريا تشيرنوفول.

وتقدم السفير الروسي بالتعازي الحارة للشعب السوداني لفقد الأرواح جراء الجرائم التي ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين في بارا والفاشر.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين السودان وروسيا في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة، وتسلم السفير الرؤية المتفق عليها سابقاً للشراكة بين البلدين في هذه المجالات، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق مع وزير الثقافة والإعلام والسياحة.

كما أكد السفير أن هناك بعثة آثار ستصل إلى السودان قريباً لصيانة الآثار والمتاحف التي دمرتها الميليشيا، مؤكداً دعم بلاده للسودان في كافة القطاعات وعلى الصعيد الدولي.