وفد اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين للخرطوم يزور منشآت الكهرباء بمحلية بحري

في إطار المتابعة الميدانية لمستوى الجاهزية لاستقبال المواطنين العائدين إلى ولاية الخرطوم، قام وفد اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين الي ولاية الخرطوم بزيارة تفقدية شملت عدداً من محطات الكهرباء التحويلية و التوزيعية بمحلية بحري.

ضم الوفد وزير الدفاع الفريق الركن/ حسن داوؤد كبرون، و المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. باشمهندس/ منتصر عبدالرحمن، و رجل الاعمال رئيس اتحاد الصناعات السوداني معاوية البرير، يرافقهم المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، و جهازه التنفيذي بالمحلية

وشملت جولة الوفد التفقدية عدداً من المنشآت الهامة، حيث اطمأن الأعضاء على سير العمل والجهود المبذولة لضمان اعادة الخدمة، وتضمنت الزيارة محطة العزبة التحولية للوقوف على حالة المحطة الرئيسية و محطة توزيع موقف شندي القديم و كذلك محطة سعد قشرة التوزيعية و الخطوط الناقلة بمنطقة كافوري – شارع الهواء و ذلك للاطلاع على حالة الشبكات الناقلة ومدى كفاءتها

وأكد الوفد خلال الزيارة على أهمية توفير خدمة الكهرباء بشكل مستقر وآمن كأحد الركائز الأساسية لعودة الحياة الطبيعية إلى الولاية، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن واقع الخدمة والتحديات التي تواجهها، مبدياً توجيهاته بتذليل كافة العقبات والعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات لاستعادة كفاءة الشبكة.

و قدم الوفد شكر خاص للعاملين بالكهرباء مثمنا جهودهم و تضحياتهم خلال فترة الحرب