الجوازات تنفي وقف استخراج الجواز الإلكتروني بمدني والأبيض

نفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة ما تم تداوله في الوسائط، بشأن إيقاف إدارة الجوازات في مدينتي ود مدني والأبيض لعمليات استخراج الجواز الإلكتروني للشباب، مؤكدة أن إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني تسير بصورة طبيعية في جميع مكاتبها، وفقًا للضوابط المعتمدة ودون أي قيود على الفئات العمرية.

وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن ما ورد في الخبر عارٍ من الصحة، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري والدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بعمل الجوازات والهجرة، لما لذلك من أثر على ثقة المواطنين وسير العمل المؤسسي.

وأكدت الإدارة أن أبواب إدارة الإعلام والعلاقات العامة مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام، لتلقي الاستفسارات وتقديم المعلومات الدقيقة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور.

سونا