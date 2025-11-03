- 1/2
- 2/2
نفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة ما تم تداوله في الوسائط، بشأن إيقاف إدارة الجوازات في مدينتي ود مدني والأبيض لعمليات استخراج الجواز الإلكتروني للشباب، مؤكدة أن إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني تسير بصورة طبيعية في جميع مكاتبها، وفقًا للضوابط المعتمدة ودون أي قيود على الفئات العمرية.
وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن ما ورد في الخبر عارٍ من الصحة، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري والدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بعمل الجوازات والهجرة، لما لذلك من أثر على ثقة المواطنين وسير العمل المؤسسي.
وأكدت الإدارة أن أبواب إدارة الإعلام والعلاقات العامة مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام، لتلقي الاستفسارات وتقديم المعلومات الدقيقة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تنفي وقف استخراج الجواز الإلكتروني بمدني والأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.