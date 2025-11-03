وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعات السودانية قاطرة التنمية بالبلاد

اشاد البروفيسور احمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العالي بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة القضارف في المجالات العلمية والتنموية والانسانية وخدمة مجتمع الولاية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كاحد ابرز نجاحات فلسفة ثورة التعليم العالي .

واكد وزير للتعليم العالي خلال اجتماعه المشترك بمقر الجامعة الأحد مع الادارة العليا للجامعة بحضور الفريق الركن محمد احمد حسن والي القضارف والبروفيسور ابتسام الطيب الجاك مدير جامعة القضارف، اكد العمل على حلحلة كافة مشاكل ومعوقات الجامعة في المجالات كافة ، وقال ان الفرصة مواتية للتوسع بالجامعة بفضل امكانيات الولاية الكبيرة ، وكشف عن تدربب عدد الف من اساتذة الجامعات لنيل

درجة الدكتوراة خلال الفترة القادمة ، وعبر عن اطمئنانه على جامعة القضارف بفضل الكوادر العلمية بالجامعة.

وجدد والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن دعم حكومة القضارف للجامعة لاستكمال برامجها الرامية لاحداث التحول العلمي بالولاية ولتصبح اكبر المنارات العلمية بالبلاد ، داعيا في ذلك وزارة التعليم العالي للمشاركة مع الولاية في دعم الجامعة لتحقيق الاهداف المرجوة .