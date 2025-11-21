بهدفين لهدف .. الهلال يهزم مولودية الجزائر

أحرزهما عبد الرؤوف يعقوب ومحمد عبد الرحمن.. الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في مباراة شهدت طرد متوسط الفريق الأزرق صلاح عادل. الجزيرة – السودان

