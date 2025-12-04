ميسي: غوارديولا أفضل مدرب في التاريخ

امتدح ليونيل ميسي أسطورة الكرة الأرجنتينية مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا، وقال إنه الأفضل في التاريخ.

تدرّب ليونيل ميسي تحت قيادة بيب غوارديولا في الفترة بين 2008 و2012 قبل أن يرحل المدرب إلى بايرن ميونيخ الألماني، وبعده إلى مانشستر سيتي الذي يقضي معه حالياً موسمه العاشر.

أكمل ميسي رحلته المذهلة مع برشلونة حتى 2021 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وبعد عامين في فرنسا فضّل النجم المتوج بكأس العالم 2022 الرحيل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن قميص إنتر ميامي.

قال ميسي لقناة سبورت سنتر: “بالنسبة لي، غوارديولا فريد من نوعه. هناك مدربون ممتازون للغاية، لكن لديه شيئًا مختلفًا. بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر برؤية الأمور، والتحضير للمباريات، والتواصل مع اللاعبين، فهو متكامل للغاية. إنه الأفضل، وكنا محظوظين بوجوده في برشلونة. لقد اجتمع مع مجموعة مميزة من اللاعبين. توافقت كل الأمور على ما أراده، مما سمح لنا بتحقيق العديد من الإنجازات”.

وتابع أسطورة الأرجنتين: “انتقل بيب إلى أماكن أخرى وواصل الفوز. ليس فقط بفضل الفوز، بل بفضل أسلوب لعب فرقه. فعل ذلك مع بايرن ميونيخ؛ فرغم أنه لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه غيّر أسلوب اللعب في ألمانيا. وحدث الشيء نفسه في إنجلترا مع مانشستر سيتي؛ فقد غيّر أسلوب لعب الدوري”.

