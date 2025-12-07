تعرف على حظوظ المنتخبات العربية في مونديال 2026.. دول سعيدة وأخرى طريقها صعبة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جرى سحبها مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن “ديربي” عربي (الأردن والجزائر) في مجموعة منتخب الأرجنتين حامل اللقب.

وستجري مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في ثلاث دول، وهي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وإلى 19 يوليو 2026، لأول مرة في تاريخ البطولة الممتدة لـ95 عاما.

وجرت القرعة بمشاركة المنتخبات الـ42 المتأهلة رسميا حتى الآن إلى مونديال 2026 من أصل 48 منتخبا، منها 7 منتخبات عربية المتأهلة بالفعل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، وهي: السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى منتخب العراق الذي يخوض الملحق العالمي في شهر مارس 2025، أملا في مقعد عربي ثامن، ومنتخب أخر عبر الملحق العالمي و4 عبر الملحق الأوروبي.

المجموعة الثانية (B): كندا – إيطاليا أو إيرلندا الشمالية أو ويلز أوالبوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.ستكون مهمة منتخب العنابي صعبة في حال تأهل منتخب إيطاليا إلى المونديال، الذي سيشكل ثنائي قوي مع سويسرا للعبور إلى الدور المقبل، وفي هذه الحالة المنافسة على المركز الثالث سينحصر بين قطر وصاحبة الأرض كندا.

المجموعة الثالثة (C): البرازيل – المغرب – هاييتي – إسكتلندا.

يبدو أن منتخب المغرب المرشح الأقوى لمرافقة البرازيل إلى الدور الثاني للمونديال، مباشرة خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022 بوصوله إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المجموعة السادسة (F): هولندا – اليابان – تونس – أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا (الملحق الأوروبي).

يبدو أن المنتخب الهولندي هو المرشح الأبرز في هذه المجموعة للعبور إلى الدور التالي، بينما سيقارع منتخب تونس المنتخبات الأخرى على سلم الترتيب.

المجموعة السابعة (G): بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.

يعتبر المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح أحد أبرز المرشحين لمرافقة منتخب بلجيكا إلى الدور السادس عشر لبطولة كأس العالم 2026.

المجموعة الثامنة (H): إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – الأوروغواي.

تشير التوقعات إلى أن منتخبي إسبانيا والأوروغواي سيتصدران قائمة هذه المجموعة، ومن ثم الأخضر السعودي إذا لم تحدث أي مفاجآت.

المجموعة التاسعة (I): فرنسا – السنغال – النرويج – بوليفيا أو سورينام أو العراق (الملحق العالمي).

في حال تأهل منتخب العراق إلى المونديال فسيكون بمقدره مقارعة نظيره النرويجي بقيادة “الوحش” إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب السنغال بقيادة ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي.

المجموعة العاشرة (J): الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

يبدو أن منتخب الأرجنتين بطل مونديال قطر 2022 بقيادة النجم ليونيل ميسي وزملائه، سيتصدر قامة المجموعة بلا منازع، في حين يبدو أن حظوظ المنتخبات الثلاثة الأخرى متساوية ربما مع أفضلية طفيفة للمنتخب الأوروبي النمساوي أمام المنتخبين العربيين الجزائر والأردن إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.

يذكر أن مونديال 2026 يقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ95 عاما، ويتألف من 104 مباريات، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس العالم..

وتتكون المرحلة الأولى من 12 مجموعة تتضمن كل واحدة منها 4 منتخبات، تليها مراحل خروج المغلوب التالية: دور الـ32، دور الـ16، الدور ربع النهائي، الدور نصف النهائي ومن ثم المباراة النهائية.

وفي نهاية مرحلة المجموعات، يتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

المصدر: RT