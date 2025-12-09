شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مصرية تقتحم حفل غنائي للفنان السوداني عثمان بشة وترقص على أنغام أغنية المهرجانات “سطلانة”

نشر صفحة جمهور الفنان السوداني, الشاب عثمان خالد “بشة”, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الفنان الشاب يغني في حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. الزواج الذي حضره عدد من المصريين, من أصدقاء أهل الفرح شهد اقتحام إحدى الحسناوات للمسرح ومشاركة الفنان السوداني, الرقص على أنغام أغنية المهرجانات الشهيرة “سطلانة”, التي تغنى بها الفنان عثمان بشة, تقديراً للمصريين, الحاضرين الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

