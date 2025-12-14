مواطنو الدبة يجددون التأييد للقوات المسلحة وقيادتها

- 1/2
جدد مواطنو مدينة الدبة خلال الحشد الجماهيري الذي احتشد السبت بمدينة الدبة جددوا تأييدهم ومساندتهم للقوات المسلحة وقيادتها و ونددوا خلال الشعارات التي رفعوها بموقف دويلة الإمارات الداعم للمليشيا المتمردة .
وقد خاطب الحشد الأستاذ محمد صابر كشكش المدير التنفيذي لمحلية الدبة مؤكدا ان اصطفاف مواطني الدبة يثبت للعالم للعالم اجمع بأنها خلف قياداتها في القوات المسلحة السودانية وانها بذلك تؤكد للجميع بأن لاخيار لكل السودانين الا قواتها المسلحة السودانية .
واكد صابر في كلمته ،و قوفهم التام خلف القوات المسلحة حتى القضاء على آخر جنجويدي، داعيا الجميع بالوقوف خلف الجيش السوداني الذي يدافع عن كل بقاع السودان بهيبة وبسالة ادهشت العالم .
كما خاطب الأستاذ حسن البصير نائب رئيس المقاومة الشعبية بالدبة ، الحشد موضحا بأن السودان خرج بكل طوائفه ومدنه وقراه ليقول انه مع القوات المسلحة حربا وسلما ، مشيدا بما تقدمه القوات المسلحة السودانية كل يوم بتحرير مدينة جديدة من المناطق التي تسيطر عليها قوات المليشيات الغاشمة واليوم يتزامن مع فتح الطريق المؤدي إلى مدينة زالنجي عاصمة الدلنج و هاهي قواتنا المسلحة تسطر ملحمة بطولية في قوة وجدارة مسطرة انجازاتها بأحرف من نور في سجل التاريخ.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
