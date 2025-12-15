شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تُقلد السلطانة هدى عربي أثناء تقديمها وصلة غنائية والأخيرة تنفجر بالضحكات

شهد حفل زفاف الفنانة ريماز ميرغني, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, قبل نحو أسبوعين أحداث مثيرة وأخرى طريفة وفقاً لما وثقت الكاميرات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت إحدى اللقطات لتقليد المطربة إيلاف عبد العزيز, لفنانة الحفل هدى عربي, أثناء تقديم الأخيرة وصلتها الغنائية. حيث قامت إيلاف, بتقليد هدى عربي, في بعبارتها الشهيرة “يا سلا يا سلام”, وسط ضحكات السلطانة, وبقية المطربين الحاضرين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

