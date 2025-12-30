والي ولاية غرب كردفان ومدير شرطة الولاية يشهدان تخريج دورة حرب المدن لمنسوبي الشرطة بالولاية

شهد اللواء ركن (م) حقوقي/ محمد ادم محمد جايد والي ولاية غرب كردفان واللواء شرطة حقوقي / معاوية محمد أحمد مدير شرطة الولاية حفل تخريج منسوبي شرطة ولاية غرب كردفان لدورة حرب المدن وعمليات الامن الداخلي بكلية التربية جامعة كردفان والذي نظمته شرطة ولاية غرب كردفان لمنسوبيها في إطار إحتفالاتها بالعيد ال (71)للشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية تحت شعار( نصر وعزة… أمن وأمان.) بحضور العميد شرطة / أدم عبدالله اسحق خميس مدير دائرة الشئون العامة ممثل مدير شرطة ولاية شمال كردفان والعقيد شرطة / عوض السيد محمد عبد القادر مدير دائرة الشئون العامة بشرطة ولاية غرب كردفان.

من جانبه والي غرب كردفان أشاد بالأدوار المتعاظمة لشرطة ولاية غرب كردفان في إسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تقاتل كتفا بكتف في حرب الكرامة الوطنية وقدمت أرتالا من الشهداء من بينهم الشهيد الفريق شرطة حقوقي/ عمر محمد ابراهيم حمودة مترحما علي شهداء شرطة الولاية ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعودة الاسري والمفقودين مبديا سعادته وفخره بالروح المعنوية العالية لمنسوبي شرطة الولاية وإعدادهم وتدريبهم الإحترافي العالي مؤكدا إستعداد شرطة الولاية لتحديات المرحلة القادمة .

مدير شرطة ولاية غرب كردفان اللواء معاوية قال بان هذه الدورة تأتي في إطار إحتفالات شرطة الولاية باعياد الشرطة السودانية رقم (71) ويوم الشرطة العربية تحت شعار ( نصر وعزة… أمن وأمان) مؤكدا بان الشرطة السودانية ظلت تعمل في تأمين البلاد والمواطن والمواقع الإستراتيجية الحيوية المهمة لمدة قرن من الزمان مشيرا الي تواجدها ومنذ بداية حرب الكرامة علي البلاد في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها قدمت ارتالا من الشهداء والجرحي والاسري والمفقودين مترحما علي شهداء شرطة ولاية غرب كردفان و متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعودة الاسري والمفقودين مؤكدا مواصلة الشرطة السودانية جهودها الرامية لرفع قدرات منسوبيها ودحر المليشيا المتمردة وتحرير البلاد من قبضتها .

ممثل الدارسيين أشار بانهم من خلال دورة حرب المدن إكتسبوا مزيدا من القدرات التدريبية والقتالية وتعرفوا علي إستراتيجيات جديدة في توقيف معتادي الإجرام وأعمال المداهمات والكمائن المحكمة موضحا بأنهم سوف يسهموا مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها في تحرير الولاية في القريب العاجل.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن شرطة ولاية غرب كردفان من خلال كرنفال التخريج قد قامت بتكريم أسر الشهداء والمميزين من الضباط والصف واسرة كلية التربية جامعة كردفان والمعلميين بالدورة من الفرقة الخامسة مشاه الابيض الهجانة وإدارة التدريب بشرطة ولاية شمال كردفان فيما أشاد والي ولاية غرب كردفان بالفيلم الوثائقي المعد الذي حوي أنشطة الدورة.

المكتب الصحفي للشرطة