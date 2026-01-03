شاهد بالصور.. التيكتوكر السودانية “نهلة” تتجاوز خلافاتها مع طليقها “ميسرة” بإطلالة ملفتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة للناشطة, والتيكتوكر, “نهلة”, التي كانت قد أثارت الجدل على السوشيال ميديا قبل أسابيع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, كانت قد دخلت في خلافات مع طليقها “ميسرة”, الذي خرج في مقطع فيديو اتهمها فيه بخيانته بإقامة علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, ببريطانيا, إضافة لتعاطيها الكحول.

ووفقاً للصور المتداولة فقد ظهرت “نهلة”, بلقطات جديدة تجاوزت بها خلافاتها مع طليقها ببريطانيا, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور والمتابعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)