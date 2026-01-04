وزير التخطيط العمراني المكلف بالجزيرة يستعرض انجازات وزارته خلال العام 2025

- 1/2
أوضح المهندس أبوبكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض في التنوير الصحفي الذي عقده صباح السبت بمدني، إن وزارته نفذت ما يقارب 300 نظام طاقة شمسية خلال العام المنصرم غطت محطات المياه بالمحليات بكلفة تُقدَّر بنحو 58.3 مليار جنيه مما أسهم في إستقرار الإمداد المائي وتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية .
ولفت الوزير المفوض لتركيب نحو 87 نظام طاقة شمسية بتكلفة تقارب 330 مليون جنيه إلى جانب تركيب قرابة 74 نظامًا شمسيًا لتشغيل المستشفيات بكلفة 963 مليون جنيه دعمًا لاستمرارية الخدمات الصحية وتعزيز جاهزيتها .
موضحا أن الجهود شملت تركيب أنظمة طاقة شمسية تشغيل نحو 47 مركزًا صحيًا بإجمالي تكلفة تُقدَّر بحوالي 1.9 مليار جنيه إضافة إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية لعدد 8 مراكز غسيل كلى بما يعزّز إستدامة الخدمات العلاجية المنقذة للحياة .
مشيراً لتركيب 175 نظام طاقة شمسية لإنارة الطرق والمعابر والإشارات الضوئية لتحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الحركة.
وأعلن الوزير عن تأهيل وتشييد 35 شبكة كهرباء عامة ومولدات بكلفة 6.9 مليار جنيه ضمن مساعٍ حكومة الولاية لتحسين موثوقية الإمداد الكهربائي لتلبية إحتياجات المواطنيين وإستقرار الخدمات .
وأكد الإهتمام ببناء قدرات العاملين حيث تم تدريب نحو 160 مهندسًا وفنيًا وطالبًا عبر برامج متخصصة هدفت إلى تطوير المهارات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأكد أن الإنجازات التي تحققت في العام 2025 رغم التحديات الإقتصادية جسدت مسارًا متصاعدًا لوزارة التخطيط العمراني حيث تلاقت الرؤية مع التنفيذ وتتحول الطاقة النظيفة إلى ركيزةٍ عملية تضيء المرافق وتثبّت الخدمات وتمضي بالبنية التحتية نحو آفاق أكثر إستدامة .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
