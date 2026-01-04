شاهد بالصورة.. المشجعة السودانية الحسناء “منية” تخطف الأضواء بإطلالة ساحرة من بورتسودان والجمهور يتغزل: (صاحبة أغلى دمعة في السودان)

نشرت البلوغر, السودانية, الحسناء منية مجدي, صورة حديثة حظيت بتفاعل واسع من متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلوغر, الحسناء, كانت قد اشتهرت خلال ظهورها في مدرجات قطر, وهي تؤاور وتشجع المنتخب الوطني, في جميع مبارياته بكأس العرب.

منية مجدي, ظهرت في الإطلالة الجديدة من مدينة بورتسودان, بعد أن عادت لأرض الوطن بعد فترة من الغياب, وكتبت على الصورة التي لاقت تفاعلاً واسعاً: (يا غريب عن ديارك مصيرك تعود بعد غربة سنين مصيرك تعود).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, تغزل في البلوغر, الحسناء, واستذكروا بكائها حزناً على خسارة المنتخب, حيث علق أحدهم قائلاً: (صاحبة أغلى دمعة في السودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)