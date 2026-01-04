شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر “نهلة” تكشف عن معاناتها مع المشاكل “نفسية” وترد على متابع بطريقة غير لائقة والجمهور: (أعراض حمل ودا حق ميسرة ظهر)

فاجأت التيكتوكر, السودانية, المثيرة للجدل “نهلة”, الجمهور والمتابعين بعد ظهورها في بث مباشر عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “نهلة”, في جزء من حديثها في “اللايف”, عن معاناتها في الآونة الأخيرة من مشاكل نفسية.

وفاجأت التيكتوكر, الجميع بردها على تعليق أحد المتابعين بطريقة غير لائقة, وهو ما أثار غضب الجمهور الذي تسابق على السخرية منها في التعليقات على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (دي أعراض حمل), وتعليق من متابع آخر: دا حق ميسرة ظهر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)