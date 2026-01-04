- 1/2
- 2/2
فاجأت التيكتوكر, السودانية, المثيرة للجدل “نهلة”, الجمهور والمتابعين بعد ظهورها في بث مباشر عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “نهلة”, في جزء من حديثها في “اللايف”, عن معاناتها في الآونة الأخيرة من مشاكل نفسية.
وفاجأت التيكتوكر, الجميع بردها على تعليق أحد المتابعين بطريقة غير لائقة, وهو ما أثار غضب الجمهور الذي تسابق على السخرية منها في التعليقات على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (دي أعراض حمل), وتعليق من متابع آخر: دا حق ميسرة ظهر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر “نهلة” تكشف عن معاناتها مع المشاكل “نفسية” وترد على متابع بطريقة غير لائقة والجمهور: (أعراض حمل ودا حق ميسرة ظهر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.